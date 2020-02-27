27.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:16

Uşak'ta polis üniformasıyla otostop çeken kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ulubey-Uşak kara yolu üzerinde polis üniformasıyla otostop çeken emekli polis memuru S.D. (53) emniyet güçleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sonrasında gözaltına alındı.

S.D, emekli emniyet mensubu olduğunu ve parası kalmadığı için otostop çektiğini iddia etti.

Üniformasına el konulan S.D, serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA