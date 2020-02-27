Polis üniformasıyla otostop çeken kişi gözaltına alındı
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Polis üniformasıyla otostop çeken kişi gözaltına alındı

Uşak'ta polis üniformasıyla otostop çeken kişi gözaltına alındı.

27.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:16
Polis üniformasıyla otostop çeken kişi gözaltına alındı

'ta üniformasıyla otostop çeken kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ulubey-Uşak kara yolu üzerinde polis üniformasıyla otostop çeken emekli polis memuru S.D. (53) emniyet güçleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sonrasında gözaltına alındı.

S.D, emekli emniyet mensubu olduğunu ve parası kalmadığı için otostop çektiğini iddia etti.

Üniformasına el konulan S.D, serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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