Polis üniforması yerine artık maske üretiyorlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis üniformaları imal edilen bir fabrikada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yüz maskesi ve biyogüvenlik kıyafetleri üretimine başladı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis üniformaları imal edilen bir fabrikada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yüz maskesi ve biyogüvenlik kıyafetleri üretimine başladı. Günde 11 bin maske üretimi yapan fabrika, salgın tehlikesiyle en çok karşı karşıya kalan polis memurlarına faydalı olmayı amaçlıyor. Kaynak: AA