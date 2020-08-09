Polis, turist görünümlü zehir tacirini otogarda karşıladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polis, turist görünümlü zehir tacirini otogarda karşıladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 yaşındaki bir kadın, çantasında çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı.

Polis, turist görünümlü zehir tacirini otogarda karşıladı
09.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:45

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 yaşındaki bir kadın, çantasında çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı. Turist görünümlü genç kadın, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; teknik takibe takılan 25 yaşındaki B.D. isimli genç kadını takibe alan polis ekipleri, kadının İzmir'den Marmaris'e çok miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını öğrendi. Polis, kadını adım adım izlemeye başladı. Marmaris'te çeşitli eğlence mekanlarında garsonluk yapan B.D. aldığı yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile İzmir'den otogara bindi. Her adımı takip edilen B.D.'yi yolculuğunun sonuna kadar izleyen yolcu görünümlü polis, otobüs Marmaris otogarına geldiğinde görevi diğer arkadaşlarına devretti.

Otogarda Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından karşılanan B.D., kendisini bir anda polislerin arasında görünce ne yapacağını şaşırdı. B.D.'nin çantasından 414 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zaman zaman turist görünümü ile zaman zaman da çeşitli eğlence mekanlarına garson görünümü ile uyuşturucu servisi yaptığı belirlenen B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris'te mahkemeye sevk edildi. Genç kadının adliyeye sevk edilirken sakin tavırları ise dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Spor
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Politika
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler Güncel
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı Spor
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Son Dakika: Erdoğan, iki koronavirüs aşı adayının hayvan deneylerini başarıyla tamamladığını açıkladı
Son Dakika: Erdoğan, iki koronavirüs aşı adayının hayvan deneylerini başarıyla tamamladığını açıkladı
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
Otobüs kazasında bacağı kırılan 7 yaşındaki Efe, o anları anlattı: Bütün insanlar yaralıydı
Otobüs kazasında bacağı kırılan 7 yaşındaki Efe, o anları anlattı: Bütün insanlar yaralıydı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar 'Laf dinlemiyorlar' diye isyan etti
Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar "Laf dinlemiyorlar" diye isyan etti
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Barış Arduç Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Okan Buruk Mehmet Topal Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Bursa Otobüs Lübnan
Şu an buradasınız: Polis, turist görünümlü zehir tacirini otogarda karşıladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 18:09:52. #1.15#
title