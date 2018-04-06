Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yılı Kapsamında Şehitlik'te Anma Töreni

Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 173'üncü yıldönümünü kapsamında Edirnekapı Polis Şehitliği'nde tören düzenledi. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra emekli emniyet müdürleri, daire başkanları, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı.

Şehitlikteki anıta çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Özel Harekat Polisleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. Törenden sonra Şehitler için Eyüp Camii'nde kurban kesilip mevlit okundu.

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "Türk Polis Teşkilatımızın 173'üncü yılını kutluyorum. Sizlerin inancınız ve tarif edilemez fedakarlığı yeni yetişen neslimizi bir yıldız gibi aydınlatmaktadır. Bize düşen görev aynı azim ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti'nin daim olması için durmaksızın çalışmak ve yüce Allah lütfederse büyük bir şerefle şehit olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerde başta Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor ve yüce Allah'tan rahmet diliyorum ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL