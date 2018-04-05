Polis Teşkilatından Kızılay'a Kan Bağışı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bafra Cengiz Baygün Kan Alma Birimine gelen Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 50 personel kan bağışında bulundu.

Emniyet Müdürü Hikmet Demirci yaptığı açıklamada, "Teşkilatımızın kuruluşunun 173. kuruluş yıldönümü etkinliklerinden dolayı emniyet güçleri ve polis teşkilatı olarak yurdumuzun savunmasında nasıl canımızı feda etmekten çekinmiyorsak, milletimizin sağlığı için de Kızılay kan vermeye hazırız. Bugün de Kızılay'a kan bağışında bulunmak için de buradayız" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, "Türk polisi, Türk güvenlik güçleri gerektiği zaman Afrin'de kan verdiği gibi biz de kan merkezinde toplum sağlığı için kan verdik. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kızılay Şube Başkanı Osman Genç ise, "Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü münasebetiyle Cumhuriyet Başsavcımız ve Emniyet Müdürümüzün destekleriyle yapılan kan bağışı bizi mutlu etmiştir. Bir kan, üç can kurtarmaktadır. Sağlıklı vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN