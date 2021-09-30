Polis Teşkilatından İtfaiyeye Kutlama Ziyareti

MANİSA (Habermetre) - İtfaiye Teşkilatı'nın 307'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Teşkilatı'ndan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve personellerine kutlama ziyareti gerçekleştirildi.

Manisa Emniyeti, 307'nci kuruluş yıldönümü haftası içinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na kutlama ziyaretinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, emniyet mensuplarını makamında ağırladı. Emniyet mensupları itfaiye teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlarken, itfaiyenin büyük sorumluluk üstlenerek can ve mal kayıplarının yaşanmaması için canlarını ortaya koyduklarını belirterek, yaptıkları çalışmalarda başarı dileklerini iletti. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise, yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, itfaiye teşkilatı kadar emniyet teşkilatının da öneminde değinerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretin anısına çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında ziyaret sona erdi.

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