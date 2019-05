Polis teşkilatına taze kan...Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 345 polis adayı mezun oldu

SAMSUN - Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulundan 345 polis adayı mezun oldu.

Samsun'da 19 Mayıs Polis Meslek Yüksel Okulunda 17. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi. Okulda gerçekleştirilen törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Tekiner, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, polis okulu görevlileri ve polis adaylarının aileleri katıldı. 2 yıllık mesleki eğitim ve öğretimin ardından 150'si bayan, 193'ü erkek olmak üzere 343 öğrencinin mezun olduğu törende, okul birincisi olan Kahraman Melih Arabacı yaş kütüğüne adının yer altığı plaketi çaktı ve öğrenciler adına konuşma yaptı. Arabacı yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatını bulunduğu yerden daha ileri taşıyıp var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin konuşmasında, "150'si bayan, 193'ü erkek olmak üzere 343 evladımızı emniyet teşkilatımızın şerefli birer mensubu olarak görev yerlerine uğurlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 2 yıllık yoğun bir eğitim sürecinin ardından mesai arkadaşları olarak aramıza katılıyorsunuz. Çok şerefli bir mesleğin, binlence şehit vermiş bir teşkilatın yeni neferleri olarak üzerinizdeki sorumluluğun bilincinde olduğuna, bu sorumluluğu yerine getirirken adil, insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne saygılı, ahlaklı, erdemli, merhametli, devletine ve ay-yıldızlı bayrağına, tarihin gördüğü en erdemli milleti olan yüce Türk milletine sevgiyle bağlı polisler olacağınıza ve görevinizi yerine getirirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiyerarşisi dışında hiç bir odaktan emir ya da talimat almayacağınıza inancım tamdır" dedi.

Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Tekiner, 2015 ve 2019 yılları arasında 13 bin 781 komiser yardımcısı, 92 bin 425 polis memuru ve 10 bin 18 bekçi olmak üzere toplam 116 bin 224 vatan evladının emniyet teşkilatı içine katıldığını belirterek, böylesine köklü bir değişim geçirmesine rağmen suç ve suçluyla mücadelede çok daha başarılar elde edildiği hatırlattı.

"FETÖ belasından bu teşkilat çok çekti"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ise polis adaylarına hitaben yaptığı konuşmasında "Kanunlarımızdan, adalettin, dürüstlükten ayrılmayın ve başkalarından emir almayın. Kanunlarımızdan ve anayasamızdan emir alın. Değişik mihraklardan ve mahfillerden emir almayın, itaat etmeyin. Sadece yaraşık mevzuatına göre sıralı amirlerinize itaat edin. Bunu niye belirtiyoruz ve altını niye çiziyoruz? FETÖ belasından bu teşkilat çok çekti. Bunun acısını biliyoruz. Sizlere temizlenmiş bir teşkilat emanet ediyoruz. Bundan sonra sizler bu teşkilata bu tür şeyleri sokmayacaksınız, mücadele edeceksiniz" diye konuştu.

"İnsan sevgisi olmayan her yerde sorun yaşar"

Samsun Valisi Osman Kaymak da "Çok değerli yeni polis adayı kardeşlerim. Sizler ülkemizin güvenliği ve asayişi için göreve başlayacaksınız. Gerçekten işiniz çok önemli. Her meslek kıymetlidir ve kutsaldır. Ama insanın hayatını doğrudan etkileyen bir meslek yapıyorsunuz. Devletin size verdiği yetki ile insanların hayatına müdahale ediyorsunuz. O nedenle sizin mesleğiniz çok kıymetli ve kutsal. Bunun bilincinde olduğunuza ve bu bilinçle okulu bitirdiğinize inanıyorum. Mesleğin sırrı şudur: İşini seveceksin, insanları seveceksin. İnsanları sevdiğin zaman gerçekten işinin çok kolay olduğunu göreceksin. Zira insan sevgisi olmayan insan her yerde sorun yaşar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okulda ilk beşe giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi. Öğrenciler yemin ettikten sonra resmigeçit töreni yapıldı. Ardından keplerini havaya atan polis adayları mezuniyet coşkusu yaşadı. Birbirlerine sarılıp erik dalı müziği eşliğinde oyun oynayan mezunlar, daha sonra aileleriyle buluşup hasret giderdiler.

Kaynak: İHA