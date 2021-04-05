Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı

Gaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle şehitleri anma programı düzenlendiTürk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle şehit olan polisleri anmak için Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığında anma programı düzenlendi.

Gaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle şehitleri anma programı düzenlendi

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle şehit olan polisleri anmak için Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığında anma programı düzenlendi. Programa, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Emniyet teşkilatı ve şehit yakınları katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler rahmetle anıldı.

Şehit olan polisleri anmak için bir araya gelen emniyet teşkilatı ve şehit yakınları, şehitlerin baş ucunda dualar ederken, mezarlarına karanfil bırakarak rahmet ve minnetle andı. - GAZİANTEP

Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı
Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı
Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı
Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı
Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı
Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Bahar Candan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 18:00:31. #1.14#
title