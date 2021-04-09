Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Bozdoğan'da kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Bozdoğan'da kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Bozdoğan'da kutlandı

Polis Teşkilatı'nın 176. Yıl dönümü Bozdoğan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Polis Teşkilatı'nın 176. Yıl dönümü Bozdoğan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Bozdoğan Hükümet Konağı Bahçesi'nde Atatürk Anıtı önünde yapılan törene pandemi tedbirleri kapsamında 10 teşkilat mensubu katıldı. İlçe Emniyet Amiri Muhammed Güneş Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Akabinde İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Komiser Yavuz Sarı yaptı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. dönüm yılını kutlamaktan son derece mutlu ve onurlu olduğunun altını çizen Komiser Sarı, ülkemizde 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın, Bozdoğan' da Kemer Barajı'nın yapıldığı 1960 yılında kurulduğunu belirtti.

Komiser Sarı konuşmasının devamında, "Türk Polis Teşkilatı, Anayasa yasa ve diğer hukuk kurallarının yetki ve çerçevesinde, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne özünde bağlı olarak hizmet vermekte ve vermeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına düşman, Anayasal ve Demokratik düzeni yıkmak, mevcut devlet yapımızı bölmek Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen düşmanlara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Cuma Namazı'na müteakip şehitler için mevlit okutularak ve lokma hayrı yapıldı. - AYDIN

Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Bozdoğan'da kutlandı
Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Bozdoğan'da kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Diego Ümit Öztürk Ünal Karaman Yılmaz Vural Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Bozdoğan'da kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:11:00. #1.15#
title