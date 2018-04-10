Polis Teşkilatı 173. Yılını Kutluyor

Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis günü etkinlikleri kapsamında Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Niğde Polis Okulu Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Düzenlenen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin kar, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Siyasi Parti temsilcileri polisler ve vatandaşlar katıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Üner'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu: "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845'den bugüne kadar şeref ve gururla ortaya koyduğu halka hizmet anlayışını, gelecek kuşaklara da aynı hassasiyetle aktaracak, suçla mücadelesi durmaksızın devam edecektir. Sürekli çalışacağız, takdiri halkımıza bırakacağız, zaferi hak'tan bekleyeceğiz. Her zaman ve her yerde şehitlerimizi unutmayacağız, emanetleri emanetimiz olacak, gazilerimizi, malullerimizi nimetle anacağız, onların 'devlet var olsun, millet sağ olsun' diye ödediği bedeli bizlerde ödemeye hazırız" dedi.

Meydandaki törenin ardından Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve polisler Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra polisler, Niğde Şehitliği'ne giderek dua okudu, karanfil bıraktı. - NİĞDE