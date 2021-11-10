Polis, tepe lambalarını "Huzur Muş" için yaktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis, tepe lambalarını "Huzur Muş" için yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis, tepe lambalarını

Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun talimatıyla, tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 154 polisin katılımı ile "Huzur Muş" uygulaması gerçekleştirildi.

MUŞ (İHA) - Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun talimatıyla, tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 154 polisin katılımı ile "Huzur Muş" uygulaması gerçekleştirildi.

Muş'ta polis ekipleri tarafından asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla drone destekli "huzur uygulaması" yapıldı.

Merkezdeki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünden hareket eden polis ekipleri, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdikleri uygulamada cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetimler yaparak, şüpheli şahsıların üzerini arayıp sorgulamalarını gerçekleştirdi.

Her gün farklı bir mahallede denetime çıkan ekipler, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Narkotik köpeği, trafik ekipleri ve Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen 'Huzur Muş' uygulamasında suçlulara geçit verilmemesi hedefleniyor. - MUŞ

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

Polis, tepe lambalarını Huzur Muş için yaktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı

Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı

 Mağazadan 972 bin 625 lira değerinde kol saati çalan hırsız yakayı ele verdi

Mağazadan 972 bin 625 lira değerinde kol saati çalan hırsız yakayı ele verdi

 Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi

Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title