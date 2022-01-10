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Polis'ten İHA'ya 'gazeteciler günü' ziyareti

Polis'ten İHA'ya 'gazeteciler günü' ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Edremit Körfez Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Edremit Körfez Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Özer ile birlikte, İHA'yı ziyaret eden Lehimer, Bekir Terzioğlu ve büro çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Lehimer, polisin güven vererek hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olduğunu ifade ederek, ilçede suçlularla mücadelede çok önemli yol alındığını, alınmaya da devam edildiğini, özellikle suç ortamı oluşmadan önlemek için verdikleri mücadeleye dikkat çekti. Lehimer, halkın huzuru için 24 saat görevi başında olduğunu ifade ederek her türlü konuda vatandaşın çekinmeden polisi arayabileceğini sözlerine ekledi.

Terzioğlu'da, bu başarılı çalışmaların kamuoyuna duyurulması konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirterek ziyaretten dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

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