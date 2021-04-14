Polis, telefon dolandırıcılarının ağına düşürdüğü yaşlı kadını bakın nasıl kurtardı
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Polis, telefon dolandırıcılarının ağına düşürdüğü yaşlı kadını bakın nasıl kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis, telefon dolandırıcılarının ağına düşürdüğü yaşlı kadını bakın nasıl kurtardı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde telefon dolandırıcılarının hesabına bankadan 110 bin TL aktaran 72 yaşındaki kadın, polislerin belediye hoparlöründen yaptırdığı anons sayesinde yaptığı yanlışın farkına vararak parayı gönderdiği hesaba bloke koydurdu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde telefon dolandırıcılarının hesabına bankadan 110 bin TL aktaran 72 yaşındaki kadın, polislerin belediye hoparlöründen yaptırdığı anons sayesinde yaptığı yanlışın farkına vararak parayı gönderdiği hesaba bloke koydurdu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de ikamet eden Z.B. (72) isimli vatandaş, kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının ağına düştü. Çeşitli bahanelerle kandırılan ve telefonu kapatmasına izin verilmeden bankaya yönlendirilen yaşlı kadın, bankaya giderek dolandırıcıların hesabına 110 bin TL aktardı. Bu dakikalarda İlçe Emniyet Müdürlüğüne telefon dolandırıcılığı ile ilgili çok sayıda başvuru gelince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların uyarılması amacıyla belediyeden bu konuda acil olarak anons yapılmasını talep etti. Tam bu esnada parayı dolandırıcıların hesabına aktararak bankadan çıkmakta olan kadın, anonsu duyunca hemen bankaya geri döndü. Kadın, banka görevlilerine durumu izah etti. Aktarılan paraya hemen bloke konularak yaşlı kadın dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden kadın, polis ekiplerine dua ve teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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