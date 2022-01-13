Polis tarafından suçüstü yapılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Polis tarafından suçüstü yapılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Polis tarafından suçüstü yapılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir işyerine ait depoya hırsızlık amaçlı şahısların girdiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, K.E. (34), Y.D. (31), F.M. (34) ve E.K.'ye (28) suçüstü yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

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