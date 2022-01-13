Polis tarafından suçüstü yapılan 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis tarafından suçüstü yapılan 4 şüpheli gözaltına alındı

Polis tarafından suçüstü yapılan 4 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir işyerine ait depoya hırsızlık amaçlı şahısların girdiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, K.E. (34), Y.D. (31), F.M. (34) ve E.K.'ye (28) suçüstü yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı

Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı

 İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

 Kimseye aldırmadı! Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı

Kimseye aldırmadı! Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title