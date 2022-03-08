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Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Bir son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara çiçek dağıttı.

BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara çiçek dağıttı. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.

İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara karanfil dağıttı. Polis ekipleri ayrıca kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurulan KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi. Polisten çiçek alıp KADES uygulaması hakkında bilgi edinen kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi.


Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Son dakika haber... Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toplum Destekli Polislik, Dünya Kadınlar Günü, Polis, Mart, Güncel, Haberler

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