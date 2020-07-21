Polis süsüyle 1,5 milyon liralık gaspa, 13 yıl 6'şar ay hapis
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Polis süsüyle 1,5 milyon liralık gaspa, 13 yıl 6'şar ay hapis

KAYSERİ'de kendilerine polis süsü vererek girdikleri iş yerinden 1.5 milyon lira gasp ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman Ş. ve İlyas K., 13 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis süsüyle 1,5 milyon liralık gaspa, 13 yıl 6'şar ay hapis
21.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:19

KAYSERİ'de kendilerine polis süsü vererek girdikleri iş yerinden 1.5 milyon lira gasp ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman Ş. ve İlyas K., 13 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gasp olayı, geçen yıl 20 Şubat günü, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Ş., İlyas K. ve Volkan Ç., A.K., Ö.K. ve M.U.'nun iş yerine giderek, kapı ziline bastı. Elleri silahlı şüpheliler, kapının açılmasıyla birlikte 'Polis yat yere' diyerek, içeri girdi. M.U. ve Ö.K.'nin ellerini bağlayan 3 şüpheli, A.K.'yi bir odaya kilitledi. Masanın üzerinde bulunan 1.5 milyon lirayı alan şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Osman Ş. ve İlyas K.'yi yakaladı. İkili, 'Hürriyeti yoksun kılma' ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Volkan Ç. ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Osman Ş. ve İlyas K., cezaevinden SEGBİS ile katıldı.  

Daha önceki savunmalarını tekrar ederek, suçsuz olduklarını öne süren 2 sanık, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti ise Osman Ş. ve İlyas K.'yi, 'Yağma' suçundan 12'şer yıl, 'Hürriyeti yoksun bırakma' suçundan da 1 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 13 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Firari sanık Volkan Ç.'nin dosyası ayrıldı.


Kaynak: DHA

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