- Polis şüpheli kovalamacası sulama kanalında son buldu
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- Polis şüpheli kovalamacası sulama kanalında son buldu

Polis şüpheli kovalamacası sulama kanalında son buldu - Yakalanan şahısların birçok suçtan araması olduğu öğrenildi - Emniyet çıkarılan şüphelilerden biri muhabire küfrederek tekme ile saldırdı Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli otomobille sulama kanalına düştü.

24.05.2020 02:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:03

Polis şüpheli kovalamacası sulama kanalında son buldu

- Yakalanan şahısların birçok suçtan araması olduğu öğrenildi

- Emniyet çıkarılan şüphelilerden biri muhabire küfrederek tekme ile saldırdı

AKSARAY - Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli otomobille sulama kanalına düştü. Yere yatırılarak gözaltına alınan ve iç çamaşırlarına kadar aranan şüphelilerin birçok suçtan arandıkları tespit edilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede basın mensuplarına tekme atarak saldırdı.

Olay, Atatürk Bulvarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 06 BUD 369 plakalı otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Atatürk Bulvarından E-90 Karayoluna çıkan ve Konya istikametine kaçmaya devam eden sürücü Karasu Kavşağından Yeşilova Köy Yoluna döndü. Köy yolundan kaçmaya çalışan sürücü otomobille sulama kanalına düşerken polis ekipleri otomobil sürücüsü Yasin Kara ve yanında bulunan Bayram Ali Balkış'ı yere yatırarak gözaltına aldı.

Şüpheliler iç çamaşırlarına kadar arandı

Gözaltı işleminin ardından şüpheliler polis ekiplerince iç çamaşırlarına kadar aranırken, yapılan sorgulamalarında ise Yasin Kara'nın kasten adam yaralama ve yağma suçundan arandığı, Bayram Ali Balkış'ın da mala zarar verme, uyuşturucu ve tehdit suçlarına ait 6 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada ise kesici alet ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler kelepçelenerek polis otosuna bindirilirken sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada sağlık raporları alınan şüpheliler çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına küfrederek tekme ile saldırdı. Hastanenin ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Polis şüpheli kovalamacası sulama kanalında son buldu

Kaynak: İHA

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