Polis-şüpheli Kovalamacası

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uzun namlulu silahlar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde seyir halinde bir otomobildeki kişilerden şüphelenen polis ekipleri, yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu eski Kazımpaşa yolu mevkisinde durduruldu.



Bu sırada araçtan inerek kaçmaya çalışan iki şüpheli, olay yerinden uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin, savcılık sorgusu sürüyor.