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Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir şahsın üzerinden esrar ele geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir şahsın üzerinden esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde devriye gezen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Şahsın kimlik kontrolünün ardından üst aramasını yapan ekipler kağıda sarılı vaziyette esrar ele geçirdi. Olayın ardından A.G., isimli şahsı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Hisarcık, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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