Polis şüphelendi üzerinden tabanca ile uyuşturucu hap çıktı
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Polis şüphelendi üzerinden tabanca ile uyuşturucu hap çıktı

Polis şüphelendi üzerinden tabanca ile uyuşturucu hap çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli üzerinden uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli üzerinden uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere gere, bir vatandaşın durumundan şüphelenen polis ekipleri takibe aldı. Ekipler tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başlayan şüpheli vatandaş Recep B., kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Recep B.'nin üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Polis şüphelendi üzerinden tabanca ile uyuşturucu hap çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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