Polis suçlulara göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polis suçlulara göz açtırmıyor

30.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:47
Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep genelinde, yaptığı çalışmalarda çok sayıda suçluya işlem yaptı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep genelinde, yaptığı çalışmalarda çok sayıda suçluya işlem yaptı.

Polis Uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden 32 şüpheli şahsa adli işlem yaparken, 4 şahıs tutuklandı. 3 ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hırsızlık suçundan da 29 şahsa işlem yapılırken, 10 faili meçhul olay aydınlatıldı. Polis ekipleri, 37 aranan şahıs yakalarken, 53 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Ekipler ayrıca,115 gram uyuşturucu madde,6 Adet ruhsatsız 6 tabanca, 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca,1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, Çok sayıda çalıntı elektronik eşya, gıda malzemesi ve altın takı, 45 adet kesici alet ele geçirdi. - GAZİANTEP

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Tartıştığı oğlunu sokak ortasında vuran baba, kimseleri yanına yaklaştırmadı
Tartıştığı oğlunu sokak ortasında vuran baba, kimseleri yanına yaklaştırmadı
Polis suçlulara göz açtırmıyor
Polis suçlulara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ayvalık Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Ayvalık Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
İnegöl polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
İnegöl polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Osman Kavala Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samet Aybaba Rıza Çalımbay Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis suçlulara göz açtırmıyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:50:11. #1.14#
title