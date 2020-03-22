Polis sokaktaki yaşlıları anonslarla uyardı
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Adana, Kozan, Polis, 3. Sayfa

Polis sokaktaki yaşlıları anonslarla uyardı

Polis sokaktaki yaşlıları anonslarla uyardı Adana'nın Kozan ilçesinde polisler ekip araçları ile 65 yaş ve üzeri vatandaşları sokakta bulunmaması için anonslarla uyardı.

22.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:40
Polis sokaktaki yaşlıları anonslarla uyardı

Polis sokaktaki yaşlıları anonslarla uyardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde polisler ekip araçları ile 65 yaş ve üzeri vatandaşları sokakta bulunmaması için anonslarla uyardı.

Mahallelerde, cadde ve sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyaran polis ekipleri yolda gezen yaşlı vatandaşların kimliklerinden yaşlarını kontrol ederek eve gitmesi için uyardı. Yaşlı vatandaşlar ihtiyaç için çıktıklarını ifade ederken, evde kalarak kurallara uyan yaşlı vatandaşlar balkondan polis anonsunu dinlediler.

Öte yandan evden çıkamayan yaşlıların 112, 155 ve 156 no'lu telefonlara ulaşarak acil ihtiyaçlarını talep etti. Güvenlik güçleri yaşlıların evde sağlıkla kalmaları için anons ve uyarılarını sürdürüyor.

Polis sokaktaki yaşlıları anonslarla uyardı

Kaynak: İHA

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Polis sokaktaki yaşlıları anonslarla uyardı

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