Polis sokakta ateş ölçüyor, eldiven ve maske dağıtıyor
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Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Polis, Güncel

Polis sokakta ateş ölçüyor, eldiven ve maske dağıtıyor

Polis sokakta ateş ölçüyor, eldiven ve maske dağıtıyorGÜMÜŞHANE'de polis ve bekçiler koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıyor, yüksek ateş ölçümleri yaparak, ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yapıyor.

09.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:15
Polis sokakta ateş ölçüyor, eldiven ve maske dağıtıyor

Polis sokakta ateş ölçüyor, eldiven ve maske dağıtıyor

GÜMÜŞHANE'de polis ve bekçiler koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıyor, yüksek ateş ölçümleri yaparak, ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yapıyor.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri bankalar, alışveriş merkezleri gibi yoğun kullanılan alanlarında koronavirüs salgınına karşı denetimlerini sürdürüyor. Polis ve bekçiler koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıyor, yüksek ateş ölçümleri yaparak, ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yapıyor. Vatandaşlar uygulamalardan memnun olduklarını dile getirdi. Polis memurlarının ücretsiz eldiven ile maske dağıtmalarının çok duyarlı bir davranış olduğunu belirten Muharrem Alkaç, "Bankada işimizi halletmek için geldim. Memur arkadaşlar maske ve eldiven dağıtarak bizlere bilinçlendiriyor. Güzel bir uygulama yapıyorlar" dedi.Esnaf Cahit Sünnetçi ise "Devletimiz çok güçlü. Devletimizin temsilcileri bizleri caddelerde gördükleri her zaman ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Erol Ocaklı da alınan tedbirlere rağmen yinede sokaklarda hareketlilik olduğuna dikkat çekerek 'Çarşıda herhangi bir işi olmayan insanlar gereksiz kalabalık yapıyor. Daha sıkı tedbirlerin gelmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda maskesiz durmak yasak dendi ama maalesef bu kurala hale uyman insanlar var. Maalesef insanlarımız uyarılardan anlamıyor. İnsanlarımızın daha özverili olması gerekiyor. Sadece kendimizden sorumlu değiliz, herkesten sorumluyuz" dedi.


Kaynak: DHA

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