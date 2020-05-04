Polis, sokak köpeklerini besledi
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Polis, sokak köpeklerini besledi

Polis, sokak köpeklerini besledi
04.05.2020 08:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:29

VAN'da polisler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

VAN'da polisler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, köpeklere kumanyalarından arta kalan ekmek kırıntıları, yemek ve et vererek besledi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Kısıtlama sırasında kentin birçok noktasında 7/24 denetim yapan polis ekipleri, bu süreçte yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını da unutmadı. 2 Nisan Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Gülşen Yıldırım, beraberindeki polis memurları ile birlikte kumanyalarından arta kalan ekmek kırıntıları, et ve yemekleri paketleyip, araca yükleyerek sokak köpeklerinin bulunduğu alana götürdü.

Komiser Yardımcısı Yıldırım ve beraberindeki polis memurları, Edremit ilçesinde arazide aç kalan yavru köpekleri elleriyle yiyecek ve su vererek besledi. Polisler ayrıca hayvanları kucaklarına alarak sevdi.'SOKAK HAYVANLARINI AÇ BIRAKMAYALIM'Komiser Yardımcısı Gülşen Yıldırım, yemekhane ve restoranlarda polis kumanyalarından art kalan yemek, ekmek kırıntıları ve etleri sokak hayvanları için ayırdıklarını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar sokağa çıkamıyor. İnsanlar çıkamadığı için hayvanlar aç kalmasın diye biz de görev üstlendik. Arta kalan yemeklerimizi, sokak hayvanları için belirli yerlere bırakıyoruz. Kapımızın önlerine biraz yemek ve su koyabilirsek, sokak hayvanları da aç kalmaz. İnsanlar da bizden görerek örnek alırlarsa inşallah hiçbir şekilde sokak hayvanlarımız aç kalmayacak. Ne olur sokak hayvanlarını aç bırakmayalım" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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