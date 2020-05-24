Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
BOLU'da, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını mama vererek besledi.
24.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:47
BOLU'da, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını mama vererek besledi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kentin çeşitli mahallelerinde sokak hayvanlarına mama verdi. Polis memurları sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince polis tarafından sokak hayvanlarına mama verileceği belirtildi.
Kaynak: DHA