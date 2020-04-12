Polis sokak hayvanlarını unutmadı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri sakak hayvanları için parklara yem bıraktı.
12.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:19
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri sakak hayvanları için parklara yem bıraktı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 2 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra Gaziantepliler genel olarak yasağa uyarken, Nizip ilçesinde polis ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için parklara yem bıraktı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA