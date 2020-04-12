Polis sokak hayvanlarını unutmadı Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri sakak hayvanları için parklara yem bıraktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri sakak hayvanları için parklara yem bıraktı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 2 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra Gaziantepliler genel olarak yasağa uyarken, Nizip ilçesinde polis ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için parklara yem bıraktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA