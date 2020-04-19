Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
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Mardin, Polis, Güncel

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Mardin polisi, sokağa kısıtlaması kapsamda beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

19.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:22
Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Mardin polisi, sokağa kısıtlaması kapsamda beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için cadde ve sokaklara yem ve su bıraktı.

Polisin duyarlı davranışı ve bazı hayvanları elleriyle beslemesi vatandaşın takdirini topladı.

Kaynak: AA

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