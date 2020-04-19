Polis sokağa çıkan gençleri topladı Sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı Erzurum'da sokağa çıkan gençler polis tarafından toplandı.

Sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı Erzurum'da sokağa çıkan gençler polis tarafından toplandı.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde sokakta bulunanlar olduğu ihbarını alan polis, devriye ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hava almak için dışarıya çıktıklarını söyleyen gençler önce polisle gitmek istemedi. Polis, yasağa uymayan gençleri haklarında işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. - ERZURUM

Kaynak: İHA