Polis sokağa çıkan gençleri böyle topladı Polis sokağa çıkan gençleri böyle topladı Sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı Erzurum'da sokağa çıkan şahıslar polis tarafından toplandı.

Polis sokağa çıkan gençleri böyle topladı ERZURUM - Sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı Erzurum'da sokağa çıkan şahıslar polis tarafından toplandı. Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde sokakta bulunan şahısların bulunduğu ihbarını alan polis devriye ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hava almak için dışarıya çıktıklarını söyleyen gençler önce polisle gitmek istemedi. Polis yasağa uymayan gençleri alarak haklarında işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. Kaynak: İHA