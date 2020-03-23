Polis, sokağa çıkan 65 yaş üstü için nöbette Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında polis, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sahada görev yapıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında polis, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sahada görev yapıyor. Meydan ve banka önleri başta olmak üzere kalabalık ortamları tek tek kontrol eden ekipler 65 yaş üstündekileri uyarıyor, bazılarını ise ekip aracıyla evine bırakıyor.

Çin'de başlayıp dünyaya saran ve Türkiye'de de bini geçen vaka sayısı nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu itibariyle başlayan 65 yaş ve üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı da ülke genelinde uygulanıyor. Her yerde olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağına bazı vatandaşlar uymuyor. Yasağa uyulması için ise kente İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğunluk olan banka önleri ve kalabalık yerlerde sürekli uygulama yapıyor. Polisler, yaşlarının yüksek olduğunu düşündüğü vatandaşların kimliklerini tek tek kontrol edip 65 yaş ve üstünde olanları uyarıyor. Bazı yaşlılar ise polisler tarafından ekip araçlarıyla evlerine bırakılıyor.

Özellikle banka kuyruklarında kimlik kontrolü yapan polisler, zaman zaman vatandaşların esprili çıkışlarıyla da karşılaşıyor. Kimlik kontrolü yapan polise kimliğini veren bir kişinin "Görüntü ihtiyar ama ruh genç" demesi gülümsemelere neden oldu.Buna rağmen polis, 65 yaş sınırı olmasına rağmen, herkesi evden çıkmamaya özen göstermesinin önemini aktardı.

Vatandaşlar da herkesin alınan kararlara uyması gerektiğini aktararak, yapılan uygulamaların doğru olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA