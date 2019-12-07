Polis şok uygulamada 1 adet silah ele geçirdi
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Polis şok uygulamada 1 adet silah ele geçirdi

Osmaniye'de gece boyu yapılan uygulamalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi, aranan 2 şahıs yakalandı.

07.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:16
Polis şok uygulamada 1 adet silah ele geçirdi

'de gece boyu yapılan uygulamalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi, aranan 2 şahıs yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce şehrin belirlenen noktasında gerçekleştirilen uygulamada ekipleri, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yaptı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda 122 araç kontrol edildi. 237 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Kontrollerde 2 aranan şahıs yakalandı. 2 araca da 243 Lira ceza kesildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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