Polis sireni korkusunu doğum gününde yendi
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Polis sireni korkusunu doğum gününde yendi

Polis sireni korkusunu doğum gününde yendi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde polis sireni duyunca saklanan 6 yaşındaki Miraç Aydın, doğum gününde yunus ekipleri ile buluşarak siren korkusunu yendi.

27.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:36

Polis sireni korkusunu doğum gününde yendi

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde polis sireni duyunca saklanan 6 yaşındaki Miraç Aydın, doğum gününde yunus ekipleri ile buluşarak siren korkusunu yendi.

Akçaabat ilçesindeki Dürbinar mahallesinde yaşayan 6 yaşındaki Miraç Aydın, tüm dünyada etkisini sürdüren Korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mayıs'ta verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde ailesiyle dışarıya çıktı. O esnada devriye atan polis ekiplerinin siren sesini duyan Miraç korkarak ailesiyle birlikte eve gitti. Her polis sireni sesi duyduğunda korkarak saklanmaya başlayan Miraç'ın bu korkusunu yenmek isteyen aile, yetkililer ile konuşarak yardım istedi. Miraç'ın bu korkusunu yenmek için harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Miraç'ın doğum gününde bir sürpriz hazırladı. Motorize yunus ekipleri pasta ile birlikte Miraç'ın evinin önüne gelerek sürpriz yaptı. Yunus ekiplerinin motosikletine bindirilen Miraç, bu sefer kendi eliyle sireni çaldı. Evinin önünde hazırlanan doğum günü sürprizi ile polis sireni korkusunu yenen Miraç, yunus ekipleri ve ailesi ile birlikte doğum günü pastasını kesti.

Polis sireni korkusunu doğum gününde yendi

Kaynak: İHA

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