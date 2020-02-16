Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor
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Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

16.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:49
Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

polisi durdurduğu bir araçta bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çalışmalarda, Gatem Kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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