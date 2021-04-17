Polis şiddeti karşıtı protesto
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Polis şiddeti karşıtı protesto

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin Chicago kentinde 13 yaşındaki Adam Toledo'nun polis tarafından vurularak öldürülmesi, New York'taki Barclays Merkezi önünde toplanan "Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi destekçileri tarafından protesto edildi.

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ABD'nin Chicago kentinde 13 yaşındaki Adam Toledo'nun polis tarafından vurularak öldürülmesi, New York'taki Barclays Merkezi önünde toplanan "Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi destekçileri tarafından protesto edildi.

Polis şiddeti karşıtı protesto
Polis şiddeti karşıtı protesto
Polis şiddeti karşıtı protesto
Polis şiddeti karşıtı protesto

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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