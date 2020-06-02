Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı
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Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı

Avustralya'nın Sidney kentinde bir polis, 16 yaşındaki siyahi bir genci çelme takıp yüzüstü düşürerek gözaltına aldı.

Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı
02.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:16

Avustralya'nın Sidney kentinde bir polis, 16 yaşındaki siyahi bir genci çelme takıp yüzüstü düşürerek gözaltına aldı. Tepki çeken olayın ardından soruşturma açılırken, polisin görevinin kısıtlandığı bildirildi.

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti Sidney kentinde devriye gezen bir polis, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki bir genci çelme takıp yüzüstü yatırarak gözaltına aldı.

16 yaşındaki genç, kentin Surry Hills banliyösünde bulunan Ward Park'ta arkadaşlarıyla birlikteyken kendisini gözaltına almak isteyen polis tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. Yüzüstü yere düşen gence polis kelepçe taktı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ülkede büyük tepkiye neden olurken, gencin ailesi nedensiz yere gözaltı yapıldığını ifade etti. Aile, polisin sert müdahalesine ise tepki gösterdi.

Genç, hastanedeki kontrollerin ardından serbest bırakılırken, Yeni Güney Galler polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Siyahi genci gözaltına alan polisin görevinin kısıtlandığı bildirildi.

Öte yandan ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından yaşanan olay, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren kıtanın yerlisi Aborjinler meselesini de gündeme getirdi. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

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