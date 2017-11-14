Polis Servis Aracına Bombalı Saldırının Zanlısı 16 Kişi Tutuklandı

Mersin'de, polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili aralarında eylemin planlayıcılarının da olduğu öne sürülen 16 zanlı tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'deki saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bir zanlının bindiği halk otobüsü ve çevredeki iş yerlerine ait kamera kayıtları ile tanık beyanlarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar başlatıldı.



Operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında saldırının planlayıcıları da olduğu ileri sürülen 16'sı tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, firari bir zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.



Yeni saldırı önlendi



Bu arada, soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerine yönelik yeni bir saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, ikişer kalaşnikof piyade tüfeği ve otomatik silah, bunlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildiği öğrenildi.



Tutuklanan zanlılardan arasındaki saldırının planlayıcılarından olduğu iddia edilen H.T'nin, daha önce yakalanan PKK'nın paravan örgütü TAK'ın sözde sorumlularından birinin akrabası olduğu öne sürüldü.



H.T'nin bir hastanede diş hekimi olarak görev yaptığı, zanlı bir çiftin de öğretmen olduğu iddia edildi.