Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
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Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu

Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesi Plaj Caddesi'nde izin belgesi olmadan araçları ile sokağa çıkan sürücülerin polis denetim noktalarından kaçışını önlemek amacıyla çekilen emniyet bandı, sürücüler tarafından kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Plaj Caddesi'nde izin belgesi olmadan araçları ile sokağa çıkan sürücülerin polis denetim noktalarından kaçışını önlemek amacıyla çekilen emniyet bandı, sürücüler tarafından kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde polis denetim noktalarında sıkı tedbirler alındı. Kısıtlama ihlalcilerinin polis denetim noktalarından kaçışını önlemek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece 'U' dönüşü yapılan noktalarda polis şeridi çekilmişti. Çok geçmeden sürücülerin şeritleri kopartarak geçtiği noktalarda emniyet bandının yerini demir bariyerler aldı. Böylelikle, karşı şeride geçmek isteyen sürücüler de polis denetim noktalarından geçmek durumunda kaldı. - SAKARYA

Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu
Polis şeritleri kopartılınca yerine demir bariyerler konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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