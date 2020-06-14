Polis,sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi
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Polis,sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi

Niğde'de polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 462 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi.

Polis,sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi
14.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:23

Niğde'de polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 462 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Niğde'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisini altıkları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 462,53 sentetik kannabinoid ve bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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