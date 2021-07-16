Polis şemsiyeyi buldu, karpuzcu mutlu oldu
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Polis şemsiyeyi buldu, karpuzcu mutlu oldu

Polis şemsiyeyi buldu, karpuzcu mutlu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde seyyar karpuzculuk yapan Salih Keser, dört gün önce çalınan şemsiyesinin bulunması nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde seyyar karpuzculuk yapan Salih Keser, dört gün önce çalınan şemsiyesinin bulunması nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Çine Taksi Durağı Meydanı'nda 4 gün önce gerçekleşti. Seyyar olarak karpuz satışı yapan Salih Keser'e ait tezgahta bulunan şemsiyenin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalınan şemsiye Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ve çalışması ile bulundu. Güvenlik kameralarından yapılan incelemede şemsiyeyi çaldığı tespit edilen H.E. hakkında soruşturma başlatılırken, şemsiye sahibine teslim edildi. Şemsiyesinin bulunması ile mutlu olan Salih Keser, Çine İlçe Emniyet görevlilerine gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

Polis şemsiyeyi buldu, karpuzcu mutlu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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