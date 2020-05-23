Polis, şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliklere götürdü ADANA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabir ziyaretinde bulunamayan şehit ailelerini, evlerinden alıp şehitliklere götürdü.

ADANA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabir ziyaretinde bulunamayan şehit ailelerini, evlerinden alıp şehitliklere götürdü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlık ziyaretinde bulunamayan şehit ailelerini unutmadı. Polis ekipleri, öğleden sonra kentteki birçok şehit ailesini evlerinden aldı ve mezarlıklardaki şehitliklere getirdi. Buruk Mezarlığı Polis Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş"n eşi Meryem Aktaş katıldı. Tören dua okunmasıyla başladı ve ardından şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakıldı. Şehit aileleri çocuklarının mezarları başında uzun süre vakit geçirerek onları andı. Tören sırasında maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat edildi.

'OĞLUMUN MESLEKTAŞLARI HEP YANIMIZDA'2015 yılında şehit olan polis memuru oğlu Yalçın Palıt'ın kabristanını ziyaret etmek için şehitliğe gelen şehit annesi Raziye Palıt, polislerin kendisini mezarlığa getirmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Kısıtlama açıklamasından sonra şehitliğe gelemeyeceğini düşünmediğini kaydeden Palıt, "Çünkü oğlumun polis arkadaşlarının bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum. 5 sene oldu acısı hala çok büyük. Sağ olsunlar oğlumun meslektaşları hep yanımızda. Onlar bizim ailemiz" diye konuştu.

Şehit polis memuru Ebubekir Durmuş'un babası Ahmet Durmuş ise bütün bayramlarda hüzünlü olduklarını ve polisin böyle bir uygulamayı düşünmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA