Polis sayesinde sınava yetiştiler

Diyarbakır'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan 2 öğrenciyi, sınava girecekleri okula polis yetiştirdi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan 21 TG 539 plakalı aracın trafik sigortasını yaptırmak için bekletildiği sırada araç içerisinde bulunan 2 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalacaklarını bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla 2 öğrenci, noktada görevli polis memuru tarafından özel aracıyla sınava yetiştirildi.

Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Aslan ve polis memuruna teşekkür etti.

Kaynak: AA