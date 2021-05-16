Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi
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Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Güncel

Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından Afyonkarahisar'da polis kutlama yapılmaması için adeta seferber oldu.

Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi

AFYONKARAHİSAR - Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından Afyonkarahisar'da polis kutlama yapılmaması için adeta seferber oldu. Ekipler şampiyonluk maçı sonrası kent genelinde oluşturulan araç konvoylarına polis araçları ve megafonlardan yaptıkları anonslar ile müdahale edip, taraftarları 'evlerine gitmesi' konusunda sürekli uyardı.

Sarı siyahlı ekip Süper Lig'de 40 maça çıkarak 84 puana ulaşıp en yakın takipçisi Galatasaray'ı 1 gol averajı ile geride bırakarak şampiyon oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da kutlama yapılmasına izin verilmedi. Polis ekiplerin kentin en işler cadde ve sokaklarında gerekli önlemleri alarak taraftarların sokağa çıkmasına, kutlama yapmasına izin vermedi. Şampiyonluğun ilan edilmesi sonrası bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına siyah beyaz bayraklar ile çıkıp sevinç gösterisinde bulundu. Yeşilyol caddesinde ise sokağa aracı ile çıkan ve meşale yakarak gezmek isteyen bir şahsa polis müdahale ederek meşaleyi söndürttü. Daha sonra şahsı evine gitmesi konusunda ikaz etti.

Caddede yaklaşık 10 kişi ise araçları ile birkaç tur atarak şampiyonluğu kutlamak istese de buna da yine polis engel olarak şahısları megafonlardan yaptığı anonslar ile konvoyun arasına ekip otoları ile girerek izin vermedi. Bütün engellemelere rağmen cadde de birkaç tur atan konvoy daha sonra polisin uyarıları ile dağıldı.

Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi
Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi
Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi
Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi
Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi
Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi
Polis şampiyonluk kutlamasına engel olmak için yoğun çaba gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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