Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı

Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

08.08.2019 16:26
Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kurban satıcılarını ve iş yeri sahiplerini sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Polisler, konuyla ilgili hazırlanan afişleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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