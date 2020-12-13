Polis sahte ehliyeti fark edince alkollü sürücü kaçtı, polis kovaladı
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Polis sahte ehliyeti fark edince alkollü sürücü kaçtı, polis kovaladı

13.12.2020 00:20 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:24
Polis sahte ehliyeti fark edince alkollü sürücü kaçtı, polis kovaladı

Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, polis verdiği ehliyetinin sahte olduğu anlaşılınca aracı ve telefonunu bırakarak yaya olarak kaçtı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, polis verdiği ehliyetinin sahte olduğu anlaşılınca aracı ve telefonunu bırakarak yaya olarak kaçtı. Polisin kovaladığı şahıs bir süre sonra yakalanırken, gerçek ehliyetinin yine alkolden alındığı ortaya çıktı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Oto Sanayi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 68 BC 897 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Aracı durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücünün alkollü olduğunu fark ederek alkol muayenesi yaptı. Yapılan alkol muayenesinde sürücü 1.14 promil alkollü çıktı.

Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı

Alkollü sürücüden ehliyet ve ruhsatı alan polis ekipleri şahsın verdiği Hasan I. adına olan ehliyetin sahte olduğunu fark etti. Polisin ehliyetin sahte olduğunu fark etmesi üzerine alkollü sürücü telefonunu ve aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de yaya olarak şahsın peşinden koşarken, bir süre sanayi sitesinde kaçan sürücü çok geçmeden polis ekiplerince yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını delen, alkollü araç kullanan ve sahte ehliyet düzenleyen şüpheli gözaltına alınırken, alkollü sürücünün gerçek isminin Savaş B. (40) olduğu tespit edildi.

Kendini gizlemek için maskeyi ağzına değil yüzüne taktı

Gözaltı işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen Savaş B. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce polis aracından inmek istemedi. Bir süre sonra inen Alkollü ve sahte ehliyet düzenleyen sürücü Savaş B., koron virüs tedbirleri kapsamında ağzına takması gereken maskesi kendini gizlemek için yüzüne takarak ağzını açık bıraktı.

"İftira atma bana, dava ederim seni"

Hastanede basın mensuplarının "Nede alkollü ve sahte ehliyetle araç kullandınız" sorusuna "Saçmalama lan, aklını alırım" diyerek basın mensuplarına küfretti. Alkollü ve sahte ehliyetli sürücü aynı soruya, "Sahtelik arıyorsan git basına bak" Ben sahtecilikten yakalanmadım. Basına bak" diye cevap verdi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra muayene odasından çıkan sürücü bu kez yüzündeki maskeyi ağzına takarak odadan çıktı. Burada da basın mensuplarının sorularını cevaplayan alkollü sürücü, "Sahteyle bizim işimiz olmaz" diyerek basın mensuplarını iftira atmakla suçlayarak, "İftira atma bana. İftira atma dava ederim seni" dedi.

8 bin 096 TL para cezası kesilerek sahte belge düzenlemekten gözaltında

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerince Aksaray Polis merkezine götürülen alkollü sürücüye burada belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatılırken, yapılan sorgulamasında gerçek ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan polis ekiplerince el konulduğu ortaya çıktı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 473 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 8 bin 096 TL para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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