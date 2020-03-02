Polis sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirdi
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Polis sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirdi

Denizli polisi tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirildi.

02.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:05
Polis sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirdi

polisi tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Doları ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kent genelinde yapılan operasyonlarda sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltı sayısı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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