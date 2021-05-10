Polis şahsı durdurmak için havaya ateş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis şahsı durdurmak için havaya ateş açtı

Polis şahsı durdurmak için havaya ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalaması olan şahsı durdurmak için havaya ateş açtı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalaması olan şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlarda kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı pazar yeri mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yakalaması olan Y.D. polisi görünce kaçmak istedi. Yaşanan kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı. Kısa sürede yakalanan Y.D. işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü. Silah sesini duyan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. - ZONGULDAK

Polis şahsı durdurmak için havaya ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir süredir haber alınamayan piyanist evinin banyosunda ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan piyanist evinin banyosunda ölü bulundu
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis şahsı durdurmak için havaya ateş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 17:33:05. #1.14#

title