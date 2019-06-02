Polis sahipsiz koyunların başında nöbet tuttu

Sivas'ta polis memurları, sürüsünden ayrılıp karayoluna çıkan dört koyun ve bir keçinin sahipleri bulunamadığı için başlarında nöbet tuttu.

Sivas'ta sürüsünden ayrılan 4 koyun ve 1 keçi Sivas- Erzincan yoluna çıktı. Kaçak sürü trafiği tehlikeye düşürünce sürücüler durumu polise bildirdi. Sürüye ilk müdahaleyi trafik ekipleri yaptı. Koyunlar ve keçi yoldan çıkartılınca çalınma ihtimaline karşı bu kez konuyu asayiş ekipleri devraldı. Polis ekipleri ile hayvanlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın neticesinde hayvanlar bir sitenin bahçesine alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla görevli ekipler, sahipleri bulunamadığı ve çalınmamaları için hayvanların başında bekledi. - SİVAS

Kaynak: İHA