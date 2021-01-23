Polis, Rusya'da Navalny protestosuna müdahale etti (1)

Almanya'da tedavi görüp Rusya'ya döndükten sonra hapse gönderilen muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için ülke çapında gösteriler düzenleniyor.

Almanya'da tedavi görüp Rusya'ya döndükten sonra hapse gönderilen muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için ülke çapında gösteriler düzenleniyor. Polis, başkent Moskova'daki protestoda bazı göstericileri gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu