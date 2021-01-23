Polis, Rusya'da Navalny protestosuna müdahale etti (1)
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Polis, Rusya'da Navalny protestosuna müdahale etti (1)

23.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:45

Almanya'da tedavi görüp Rusya'ya döndükten sonra hapse gönderilen muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için ülke çapında gösteriler düzenleniyor.

Almanya'da tedavi görüp Rusya'ya döndükten sonra hapse gönderilen muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için ülke çapında gösteriler düzenleniyor. Polis, başkent Moskova'daki protestoda bazı göstericileri gözaltına aldı.

Polis, Rusya'da Navalny protestosuna müdahale etti (1)
Polis, Rusya'da Navalny protestosuna müdahale etti (1)
Polis, Rusya'da Navalny protestosuna müdahale etti (1)
Polis, Rusya'da Navalny protestosuna müdahale etti (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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