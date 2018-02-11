Polis Örümcek Adam Gibi Sarkıp Rehine Kadını Kurtardı

Çin'de bir saldırgan, tren istasyonunda kadını rehin aldı. Kadının başına silah dayayan saldırgan, adeta örümcek adam gibi iple aşağı sarkan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kadının büyük panik yaşadığı görülürken onlarca kişinin gözleri önünde gerçekleşen olay, anbean amatör kameraya yansıdı. Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü